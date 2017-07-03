Почти 200 детских площадок появится в Подмосковье до конца года

В Московской области установят 190 детских игровых комплексов в рамках губернаторской программы. Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 3 июля.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина, власти согласовали места их в том числе с родителями. «Формирование адресного перечня детских игровых площадок осуществляется с учетом мнения жителей, общественных организаций», — отметила она.

На всех площадках, рассчитанных на детей от двух до 16 лет, будут установлены качели, карусель и песочница. Возможна установка тренажеров, спортивной площадки для игры в мини-футбол и баскетбол, отмечает телеканал.

«На всех комплексах в обязательном порядке применяется ударопоглощающее прорезиненное покрытие, которое позволяет свести к минимуму риск получения травм и ушибов у детей», — добавил Хромушин.

На сегодняшний день 15 игровых комплексов уже установлены в одиннадцати городских округах. На прилегающих к ним территориях ведутся работы по благоустройству. Всего с 2013 года по губернаторской программе «Наше Подмосковье» установлено 319 современных детских площадок.

5 июня сообщалось, что в девяти муниципалитетах Московской области появятся новые парки культуры.