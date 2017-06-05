Новыми парками обеспечат девять муниципалитетов Подмосковья

В девяти муниципалитетах Московской области появятся новые парки культуры и отдыха, сообщается на сайте правительства региона в понедельник, 5 июня.

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«В 2017 году в рамках государственной программы "Культура Подмосковья" новые парки будут созданы в городских поселениях Запрудня Талдомского района, Голицыно Одинцовского района, Монино Щелковского района, Селятино Наро-Фоминского района, Пушкино», — отметили в пресс-службы Минкультуры Подмосковья.

Там также сообщили, что летом в 25 подмосковных парках откроются уличные точки буккроссинга, позволяющие всем желающим обмениваться книгами.

По данным правительства, сейчас в Мособласти более 80 парков. Их содержание обходится муниципальным властям в 1,5 миллиарда рублей.

В конце мая сообщалось, что в Московской области почти вдвое увеличилось чисто участников акции «Ночь в музее» — до 8,5 тысяч человек.