В Подмосковье подсчитали недостающие парковки

В Московской области не хватает около 300 тысяч парковок. Эти данные озвучил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» в четверг, 22 мая.

«Дома, которые строились в 1960-70-х годах, практически не имеют парковок, — отметил он. — Люди вынуждены ставить машины на газонах».

Воробьев отметил, что муниципальные чиновники активно занимаются созданием парковок. При этом он подчеркнул, что и власти, и ГИБДД должны следить за тем, чтобы жители не ставили машины на пешеходной территории. «Если машины паркуются на тротуарах, то дети идут в школу, взрослые идут на остановку по проезжей части», — отметил губернатор.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что в Подмосковье с помощью инвесторов следует построить многоуровневые стоянки, стоимость места в которых будет меньше, чем в подземных парковках. «Стоимость места составляет от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Конечно, люди не готовы выкладывать такие деньги и паркуются где хотят», — отметил он.

Губернатор поддержал предложение, однако подчеркнул, что необходимо при этом не забывать о создании комфортной и приятной глазу городской среды.