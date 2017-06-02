Подмосковье вошло в топ-10 регионов по инвестиционной привлекательности

Московская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Подмосковье за год поднялось в нем на 12 пунктов, пишет телеканал «360».

«Мы создали Центр содействия строительству, когда бизнесмен может строить в Подмосковье, оформлять всю разрешительную документацию, не выходя из дома. Все сделано в электронном виде, и сам офис заточен под то, чтобы оказать максимальное партнерское содействие», — объяснил успех губернатор Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что региональные власти ставят перед задачу сделать саму систему управления более открытой, чтобы «бизнес чувствовал себя уверенным и защищенным».

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая представила результаты исследования в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметила, что улучшение инвестиционной среды в Подмосковье отмечают сами предприниматели.

По данным ТАСС, лидерами рейтинга стали Татарстан, Чувашия и Москва.

Ранее в пятницу сообщалось, что Воробьев в рамках форума подписал соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В рамках него стороны планируют обменяться опытом по привлечению финансирования. За первый день работы ПМЭФ Мособласть заключила еще несколько крупных контрактов.

