Число посетителей «Ночи в музее» в Подмосковье выросло почти вдвое

В Московской области более 14 тысячи человек посетили музеи в рамках акции «Ночь в музее». Такие цифры озвучила зампредседателя правительства региона Ольга Забралова, передает телеканал «360».

«Это восьмая акция "Ночь музеев" для Подмосковья. Помимо государственных областных музеев, в этом году к всероссийской акции присоединились более 40 муниципальных музеев», — отметила она.

Как отмечает РИАМО со ссылкой на Забралову, в прошлом году участниками акции в Подмосковье стали 8,5 тысячи человек.

В рамках нее музеи работали бесплатно. В частности, жители Мособласти могли посетить выставку работ Ивана Шишкина в комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, работу которой было решено продлить до 28 мая.

20 мая министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что в акции «Ночь в музее» принимают участие две тысячи учреждений по всей стране, передает ТАСС.

Акция, которая прошла в 80 российских регионах, приурочена к Международному дню музеев. В этом году центральными темами стали 100-летие Октябрьской революции и экология.