«Акт вандализма» в московской галерее оказался постановкой

«Акт вандализма» в московской галерее Artplay во время акции «Ночь в музее» оказался перформансом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 21 мая, сообщила директор галереи Яша Яворская.

«Это был подготовленный перформанс. Он проходил в коллаборации с иммерсивным спектаклем "Вернувшиеся", который идет сейчас в Москве и за которым мы с удовольствием следим. Вот мы вместе с ними подготовили такой перфоманс для зрителей. Он проходил пять раз с промежутком в 40 минут», — рассказала Яворская.

«Суть перформанса заключалась в том, что актер рассматривает картину, потом дает интервью. Потом у него случается эпилептический припадок, он падает на глазах у зрителей. После этого он через какое-то время поднимается, портит картину, и его уводит охрана, которая тоже была, конечно, переодетыми актерами», — сообщила директор Artplay. По ее словам, многие зрители не сразу поняли, что речь идет о шоу.

Ранее в воскресенье сообщалось, что во время «Ночи в музее» неизвестный испачкал один из экспонатов краской. Было опубликовано видео, сделанное очевидцами. На нем молодой человек, лежащий на полу, вскакивает, бежит к картине и изрисовывает ее. После этого его уводит охрана. Московская полиция начала проверку видеозаписи.

Иммерсивными называются шоу, создающие у зрителя эффект присутствия.