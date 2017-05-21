Полиция проверит видео с актом вандализма на «Ночи в музее»

Московская полиция проверяет видеозапись, на которой запечатлено, как вандал пачкает краской картину в арт-галерее во время акции «Ночь в музее». Об этом ТАСС в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе управления.

«По данному видео столичная полиция проводит проверку», — сообщили в полиции.

Ранее стало известно, что во время «Ночи в музее» неизвестный испачкал краской один из экспонатов выставки, проходящей в столичной галерее Artplay. СМИ опубликовали видео, снятое очевидцами. На нем запечатлено, как молодой человек, лица которого не видно, бросается к картине и изрисовывает ее зеленой краской. Его оттаскивают сотрудники охраны.

Какой именно экспонат пострадал от хулигана, не сообщается.

В Artplay сейчас проходит мультимедийная выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты». На ней представлены работы Моне, Дега, Гогена, Руссо, Тулуз-Лотрека, Климта, Синьяка, Мондриана, Модильяни, Ван Гога, Ренуара, Гриса, Клее, Мунка, Кандинского и Малевича — в общей сложности около пяти тысяч работ из более чем 20 музеев мира.