Культура
 

Полиция проверит видео с актом вандализма на «Ночи в музее»

Перейти в «Мою Ленту»

Московская полиция проверяет видеозапись, на которой запечатлено, как вандал пачкает краской картину в арт-галерее во время акции «Ночь в музее». Об этом ТАСС в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе управления.

«По данному видео столичная полиция проводит проверку», — сообщили в полиции.

Ранее стало известно, что во время «Ночи в музее» неизвестный испачкал краской один из экспонатов выставки, проходящей в столичной галерее Artplay. СМИ опубликовали видео, снятое очевидцами. На нем запечатлено, как молодой человек, лица которого не видно, бросается к картине и изрисовывает ее зеленой краской. Его оттаскивают сотрудники охраны.

Какой именно экспонат пострадал от хулигана, не сообщается.

В Artplay сейчас проходит мультимедийная выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты». На ней представлены работы Моне, Дега, Гогена, Руссо, Тулуз-Лотрека, Климта, Синьяка, Мондриана, Модильяни, Ван Гога, Ренуара, Гриса, Клее, Мунка, Кандинского и Малевича — в общей сложности около пяти тысяч работ из более чем 20 музеев мира.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вандал измазал краской картину на акции «Ночь в музее» в Москве
Картину Гейнсборо восстановили после нападения мужчины с отверткой
Мужчина с отверткой испортил картину Гейнсборо в лондонской галерее
Последние новости
СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификации
Кроуфорд победил Диаса и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO
Полиция проверит видео с актом вандализма на «Ночи в музее»
Тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове нашли в Москве  
Порошенко пообещал поддержать закон о запрете георгиевской ленты
Украинская служба Euronews прекратит вещание
Лондон пригрозил прекращением переговоров с ЕС по Brexit
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
11:26 Сегодня

Мне бы в небо

Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
15:29 20 мая 2017

Обманувшего Юрия Антонова продюсера обязали выплатить два миллиона рублей

16:54 19 мая 2017

Джонни Депп пожелал сыграть Трампа в SNL

19:26 19 мая 2017

Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер

Культура
 — 
00:14 20 мая 2017
Всеволод Некрасов, 1960-е годы

Живем и видим

В Германии вышла книга Некрасова с предисловием Гомрингера
19:14 18 мая 2017

В Севастополе пройдет офицерский бал «Герой нашего времени»

20:26 19 мая 2017

Появились тизеры фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» с Кидман

18:24 18 мая 2017

Моника Беллуччи схватила за волосы и поцеловала соведущего на Каннском фестивале

Культура
 — 
00:02 Сегодня
Pfusch, театр Volksbühne, Берлин

«45 способов выпасть из окна»

Херберт Фрич о веселом членовредительстве
16:53 19 мая 2017

Лидер System of a Down напишет музыку к российской ленте «Легенда о Коловрате»

14:45 18 мая 2017

По «Ведьмаку» Сапковского снимут американский сериал

18:13 19 мая 2017

Башмет испугался ехать на Украину

Россия
«Почему вы нам привели такого ненормального мальчика?»
Как формальная инклюзия мешает детям учиться
«Северный полюс» и Теплый Стан
О неизвестных страницах самой известной полярной экспедиции СССР
Анатолий КашпировскийЕсть только маг
Как целители и экстрасенсы пытались прийти к власти в России
В Московской области прошли «Чистые игры»
Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года
Авария с Ferrari в Подмосковье унесла две жизни
Вандал измазал краской картину на акции «Ночь в музее» в Москве
Все материалы
Мир
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
Ради мира на Земле
Чем сегодня занимаются миротворческие подразделения
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификации
Лондон пригрозил прекращением переговоров с ЕС по Brexit
Призвавший к импичменту Трампа конгрессмен пожаловался на угрозы
После гибели мексиканца в драке с россиянином Макеевым возбуждено дело
Все материалы
Бывший СССР
Пьет — значит любит
Почему Литва уверенно держит первенство в мировом алкогольном чемпионате
Порошенко заявил о вероятном продлении санкций Евросоюза против России
Петр ПорошенкоСтрана 404
Как Порошенко борется с инакомыслием с помощью запретов на все российское
80 машин националистов поехали к дому Порошенко в его отсутствие
Порошенко пообещал поддержать закон о запрете георгиевской ленты
Порошенко вспомнил о минских соглашениях после слов об отправке танков в Донбасс
Порошенко поведал об отправке на передовую в Донбасс танков Т-80
Все материалы
Финансы
Петр Арсеньевич СмирновГрадусы во славу короны
Как трезвенник Смирнов создал знаменитый алкогольный бренд Российской империи
Минфин внес бюджетное правило в правительство
Порок бедности
Почему граждане Перу видят красивую жизнь только на билбордах
Кудрин заявил о значительном цифровом отставании России от развитых стран
Россия подала иск в ВТО в связи с украинскими санкциями
МВФ посулил экономике России «пониженный рост»
МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст
Все материалы
Бизнес
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
«ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность»
Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» о развитии высоких технологий
Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя
Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя
Украина обложила российский шоколад пошлиной
«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве
Калининградский завод «Автотор» запланировал увеличить на треть выпуск машин
Все материалы
Силовые структуры
Три пули в голову
Как в СССР создавали автомат будущего
Светлана СтепанькоСерия Тропиканки
Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Рогозин назвал Россию способной ответить любому агрессору мирной страной
В Петербурге арестовали подозреваемого в вырезании глаз у бездомного
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Белоруссия показала противотанковый «Богомол»
Все материалы
Наука и техника
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Реакцию на самый отвратительный фрукт показали на видео
Раскрыты новые подробности появления жизни на Земле
В НИИ овцеводства и козоводства разработали «убийцу» Windows
Разгадана главная тайна суперскрученной ДНК
Все материалы
Спорт
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
Россия — Финляндия. Live
Смогут ли подопечные Олега Знарка завоевать бронзовые медали чемпионата мира?
Кроуфорд победил Диаса и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO
Французский автогонщик Бурдэ разбился на скорости 370 километров в час
Мутко прокомментировал поражение от канадцев в полуфинале ЧМ по хоккею
«Всем успокоительное за мой счет»
Матч Россия — Канада глазами пользователей Twitter
Вице-президент Союза ММА России госпитализирован после конфликта с бойцом
Все материалы
Культура
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
Всеволод Некрасов, 1960-е годыЖивем и видим
В Германии вышла книга Некрасова с предисловием Гомрингера
Pfusch, театр Volksbühne, Берлин«45 способов выпасть из окна»
Херберт Фрич о веселом членовредительстве
Обманувшего Юрия Антонова продюсера обязали выплатить два миллиона рублей
Девочка и монстр
Канны-2017. День 3: азиаты продолжают удивлять
Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер
Появились тизеры фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках» с Кидман
Все материалы
Интернет и СМИ
Жажда жизни
Люди уничтожают красоту природы, порождая нищету и катаклизмы
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Они все чокнутые, эти русские»
Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
Украинская служба Euronews прекратит вещание
Ведущая Fox News поведала о превращении России из медведя в тролля
МИД России ответил на статью The Times о «чудовищном инструменте жульничества»
Ассанж назвал «ложной» информацию о работе WikiLeaks на Россию
Все материалы
Ценности
Пространство времени
Тайны музея фирмы, делавшей часы для Эйнштейна и Амундсена
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Реплика в сторону
Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
Bentley оборудовал внедорожник для любителей соколиной охоты
Викторию Боню причислили к нелепо одетым звездам в Каннах
Shelby выпустил 750-сильный пикап за 97 тысяч долларов
Марка adidas пригласит рэперов и диджеев на спортивный уик-энд в Москве
Все материалы
Путешествия
Заповедная Европа
Как выглядят самые красивые национальные парки Европы
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
В тылу американской мечты
Неторопливое путешествие по весеннему Техасу между прошлым и будущим
Два истребителя сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту
Мэр Сочи предложил ограничить размеры курортного сбора 30 рублями
Определена средняя продолжительность летнего отдыха у россиян
Взять Казань
Чем туристу заняться в выходные в столице Татарстана
Все материалы
Из жизни
«Надо быть добрее к себе»
Бодибилдер из Австралии поправилась и стала звездой бодипозитива
Столетние безобразники
Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб
Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Ди Каприо расстался с датской супермоделью
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы