Картину Гейнсборо восстановили после нападения мужчины с отверткой

Картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка», поврежденную бездомным мужчиной, восстановили и вернули в экспозицию Лондонской галереи. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает The Guardian.

Реставрация проводилась музейными работниками во главе с Полом Акройдом.

Полотно было повреждено в двух местах. Нападение совершил ранее в марте 63-летний Кит Грегори с помощью отвертки. Он оставил на произведении две длинные царапины в слое краски. Холст задет не был.

Отмечается, что вход в Лондонскую галерею свободный.

«Утренняя прогулка» была написана в 1785-м и находится в коллекции музея с 1954 года. На картине запечатлена молодая пара — мистер и миссис Уильям Халлетт, выгуливающие собаку в лесу.

Томас Гейнсборо (1727-1788) — один из самых известных английских художников XVIII века. Являлся также сооснователем Королевской академии Великобритании.