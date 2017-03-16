Коллекционеры попросили суд вернуть им конфискованного «Христа во гробе»

Граждане Германии Александр и Ирина Певзнер направили ходатайство председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву с целью вернуть конфискованную у них картину Карла Брюллова «Христос во гробе». Об этом пишет «Коммерсантъ» в четверг, 16 марта.

В документе отмечается, что единственным результатом возобновления производства по делу о полотне может быть отмена решения коллегии по уголовным делам ВС о конфискации картины.

Полотно «Христос во гробе» было конфисковано у Александра Певзнера и передано на хранение в Русский музей в апреле 2016 года. Решение апелляционной коллегии Ленинградского облсуда от 2014 года о незаконности конфискации картины и возвращении ее Певзнеру было отменено.

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Как заявила изданию представительница юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова, «кассационный пересмотр в худшую для обвиняемого сторону решения о возврате картины по прошествии года не соответствует Конституции». По ее словам, у Певзнеров есть серьезные аргументы и хорошие шансы на возвращение картины.

Коллекционера обвинили в контрабанде в 2003 году, когда он ввез «Христоса во гробе» в Россию. По утверждению следствия, Александр Певзнер оформил картину на таможне под «временный ввоз», в то время как собирался ее продать. В свою очередь, коллекционер утверждал, что привез полотно для экспертизы и реставрации в Русском музее.

Картина «Христос во гробе» была написана Брюлловым в 1840-х годах для домовой церкви графов Адлербергов. После революции полотно вывезли в Европу, в 1930-х годах Адлерберги завещали его православному приходу Брюсселя, где картину и разыскал коллекционер Певзнер.