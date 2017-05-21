Вандал измазал краской картину на акции «Ночь в музее» в Москве

Видео: Комсомольская Правда / YouTube

Неизвестный мужчина измазал краской одну из картин в московской галерее Artplay во время акции «Ночь в музее», сообщает kp.ru.

Видеозапись произошедшего прислала одна из очевидцев. На кадрах молодой человек пачкает краской предмет искусства, а окружающие пытаются ему помешать. Затем возмутителя спокойствия хватают и уводят двое охранников.

Какую картину испортил неизвестный вандал, пока неизвестно. На сайте Artplay говорится, что 20 мая в большом зале галереи состоится мультимедийная выставка выставка под названием «От Моне до Малевича. Великие Модернисты».