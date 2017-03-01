Детскую площадку в Подмосковье превратили в огромный сугроб

В подмосковном Подольске сотрудники управляющей компании засыпали снегом детскую площадку, сообщает в среду, 1 марта, телеканал «360». На фотографии, опубликованной на его сайте, показаны большие грязные сугробы, а горки и качели не видны.

«В сугробах ребята постарше прорыли тоннели. Мы боялись, что малыши полезут, и обвал произойдет, снегом завалит», — сказала местная жительница Анна Ледовская. Она также заявила, что на площадке «устроили снегохранилище».

«Жители опубликовали жалобу на портале "Добродел", однако в администрации ограничились отпиской "меры приняты"», — говорится в материале. Комментариев властей и управляющей компании телеканал не приводит.

Отмечается, что с потеплением площадка оказалась подо льдом.

8 февраля глава Подольска Николай Пестов потребовал от руководителей ряда управляющих компаний обратить особое внимание на уборку снега с детских площадок, сообщается на сайте городского округа.