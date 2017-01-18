В Москве ребенок порезал шею и губу на горке

В Москве мальчик получил травму, катаясь на горке. Об этом во вторник, 18 января, сообщает сетевое издание m24.ru.

Родители отвезли ребенка в больницу, где ему зашили шею и губу.

По словам отца (его имя не приводится), он услышал крик, когда мальчик находился на горке. Однако в администрации Таганского парка, где произошел инцидент, утверждают, что ребенок получил травму до того, как пошел кататься.

«В компании, которая занимается установкой и обслуживанием детских площадок, уверяют, что подобных случаев раньше не было», — отмечает издание.

15 декабря телеканал «360» сообщил, что в Пушкинском районе Подмосковья детская площадка начала уходить под асфальт после того, как там уложили новое покрытие.