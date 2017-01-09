Красноярский подросток погиб от удара током при катании с горки

В Красноярске школьник погиб при катании с горки. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Днем 5 января шестеро подростков 12-15 лет без ведома взрослых пошли на улицу Болдинская кататься с горки, которая образовалась из снега, свезенного из разных районов города. Рядом с ней находилась линия электропередач. «Пятнадцатилетний подросток, проявив неосторожность дотронулся до провода, находящегося на высоте около 2 метров от уровня земли (снежная насыпь сократила это расстояние), отчего получил удар электрическим током», — говорится в сообщении главка.

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Школьники обратились за помощью к взрослым, которые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть подростка.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Установлена организация, ответственная за вывоз снега.

Ранее в январе в башкирском городе Давлеканово пятилетний мальчик получил травму головы на детской горке. Врачи из городской больницы недооценили тяжесть травмы, и спустя два дня ребенок скончался.