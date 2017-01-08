Башкирские следователи проверят гибель ребенка после катания с горки

В башкирском городе Давлеканово пятилетний мальчик получил травму головы на детской горке, а спустя два дня скончался. По данному факту следственное управление СКР по республике инициировало доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 8 января.

Было установлено, что 3 января ребенок катался с горки и ударился головой. По словам его матери, врачи из городской больницы недооценили тяжесть травмы. Позже мальчика перевезли в республиканскую больницу в Уфе, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, причину смерти ребенка, а также лиц, возможно причастных к ней.

В сентябре 2016 года подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки. 22 августа ее родители обратились в стоматологическую поликлинику города Наро-Фоминска. У ребенка была сильная зубная боль. В ходе осмотра пациентке прочистили зубной канал.

В течение недели она чувствовала себя хорошо, но затем у нее заболели ноги, а через несколько дней она уже испытывала боли во всем теле. У потерпевшей поднялась температура, началась лихорадка, и она умерла. По предварительным данным, причиной смерти стал криптогенный сепсис — гнойное воспаление с нераспознанным очагом. Стоматолог, который лечил ребенка, был отстранен от работы.