Опубликовано видео массового падения детей с эскалатора в Ставрополе

В Ставрополе в торговом центре группа школьников получила травмы после падения с эскалатора. Видеозапись опубликовал телеканал «360» в пятницу, 30 декабря.

Инцидент произошел в четверг, когда 44 третьеклассника из школы №37 вместе с преподавателем пошли в кинотеатр в торговом центре «Европейский», сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

«После завершения сеанса при спуске на эскалаторе произошло массовое падение детей, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время не менее пяти школьников доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи», — отмечается в сообщении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности.