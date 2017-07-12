В Подмосковье отремонтировали свыше семи тысяч подъездов с начала года

Более семи тысяч подъездов в многоквартирных домах отремонтировали по губернаторской программе в Подмосковье с начала года, сообщается на сайте регионального правительства в среду, 12 июля.

«В утвержденный адресный список подъездов, подлежащих ремонту в 2017 году, вошло 32 тысячи подъездов. По состоянию на первую половину июля работы уже выполнены в 7200», — рассказал замглавы правительства региона Дмитрий Пестов.

С опережением графика программа «Мой подъезд» реализуется во многих городских округах, в частности, в Павловском Посаде. «Мы заходили в подъезды, общались с жителями. Они довольны, что их привлекли к выбору цвета, к выбору почтовых ящиков. И даже такой элемент, как крючок под ящиком, чтобы удобнее было вешать сумки, это тоже жителей очень радует», — цитирует Пестова телеканал «360».

В рамках программы на ремонт подъездов выделяются средства из областного и муниципального бюджетов, управляющих компаний, а также небольшие взносы жителей. «Решение о включении своего дома в данную программу принимают сами жители», — напомнил чиновник.

21 июня главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков сообщил, что большая часть многоквартирных домов Подмосковья вошла в региональную программу капитального ремонта. Он уточнил, что всего в Мособласти более 54 тысяч многоквартиных домов.