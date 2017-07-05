Более пяти тысяч подмосковных детских площадок проверили на безопасность

Более пяти тысяч детских площадок проверены на безопасность в Московской области с начала года, сообщается на сайте регионального правительства в среду, 5 июля.

«В первую очередь проверяются те детские площадки, по которым приходят обращения от жителей на портал "Добродел", в надзорные органы и муниципальные органы власти», — сказал замглавы правительства региона Дмитрий Пестов.

Всего в ходе проверок выявлено 1097 нарушений. Наиболее распространенные из них — ненадлежащее состояние игровых конструкций, отсутствие щитов с правилами их эксплуатации. Ответственные за содержание детских площадок организации привлечены к административной ответственности.

На сегодняшний день на территории Мособласти расположено порядка 15,5 тысячи детских игровых площадок. До конца года все они будут проверены на предмет соблюдения норм безопасности и благоустройства, подчеркнул Пестов.

3 июля сообщалось, что в Подмосковье установят 190 детских новых игровых комплексов в рамках губернаторской программы. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина, власти согласовали места их установки в том числе с родителями.

