Большая часть Подмосковья перешла на единые тарифы ЖКХ

Единые тарифы на жилищно-коммунальные услуги ввели на своих территориях две трети подмосковных муниципалитетов, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова. Ее слова приводит РИАМО во вторник, 4 июля.

«Работая совместно с органами местного самоуправления мы выбрали крупные ресурсоснабжающие компании и с ними начали работу по введению единых тарифов. Из 67 муниципалитетов сейчас 45 перешли к единым тарифам — это порядка 67 процентов», — сказала Ушакова.

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По ее словам, единый размер платежа вводится в рамках одного муниципалитета. Планируется, что Подмосковье полностью перейдет на единые тарифы за ЖКХ к концу следующего года. «Когда мы добьемся этого — мы начнем приводить его к единому областному показателю, но это уже совсем другая работа», — добавила она.

Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что рост тарифов на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Мособласти не превысил уровень инфляции.

1 июля во всех субъектах России произошло плановое повышение размера коммунальных платежей.