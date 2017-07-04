Власти Подмосковья подсчитали необходимые на теплоснабжение инвестиции

На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье необходимо привлечь дополнительные инвестиционные средства, заявил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Лаптев. Его слова приводит телеканал «360» во вторник, 4 июля.

«По Московской области потребность в инвестициях составляет порядка 200 миллиардов рублей только на тепло», — сказал он.

Как уточнила председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова, всего в период с 2015 до 2017 года в модернизацию коммунальной инфраструктуры в инвестпрограммах было заложено 7,6 миллиарда рублей, из них 5,5 миллиарда — на теплоснабжение, 2,1 миллиарда рублей — водоснабжение и водоотведение.

19 июня замминистра инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов сообщил, что тринадцать итальянских инвесторов задумались о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области после роуд-шоу в Милане и Модене.

В начале июня стало известно, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.