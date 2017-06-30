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C 1 июля в России поднимут тарифы на ЖКХ

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В России 1 июля произойдет плановое повышение размера коммунальных платежей для населения, утвержденное правительством страны. В среднем тарифы поднимут на 4 процента, передает РИА Новости.

Заметнее всего услуги ЖКХ подорожают в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем — на 7 процентов. В июле прошлого года тарифы в обеих столицах выросли на 6,5 процента.

Стоимость горячей воды для жителей столицы вырастет на 10,6 процента, пишет kp.ru. Газ подорожает на 3,9 процента, отопление на — 4,7, электроэнергия (в зависимости от тарифа) — от 0 до 7,2 процента. Сумма сборов на капремонт увеличится с 15 до 17 рублей с квадратного метра жилья.

В Подмосковье, по данным издания, заметнее всего (на 4,8 процента) подорожает электроэнергия.

Ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ происходит с 1 июля 2012 года. Перенесение этой операции на середину года должно, по расчету властей, сдерживать инфляцию. В правительстве отмечают, что рост коммунальных платежей обусловлен подорожанием газа и электроэнергии, а также общими инфляционными процессами.

Распоряжение об увеличении тарифов было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым в ноябре 2016 года.

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