Новосибирские власти отменили резкое повышение тарифов ЖКХ после протестов

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий принял решение отменить постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15-20 процентов после того, как в регионе прошла серия митингов против значительного роста коммунальных услуг. Об этом сообщает «Тайга.инфо» в среду, 19 апреля.

По словам Городецкого, тарифы увеличатся только на 4 процента.

«Рост тарифов был признан объективным. Но в то же время увеличились взносы на капремонт, и в феврале федеральное правительство приняло решение о перерасчете по ОДН (общие домовые нужды — прим. «Ленты.ру»). И в январе произошел перерасчет по 1/12. Это тоже легло нагрузкой на жителей», — сказал глава региона.

Вместе с тем он отметил, что износ коммунальных сетей в Новосибирске превышает 70 процентов.

В ответ на решение властей увеличить расценки на коммунальные услуги новосибирцы провели семь митингов, самый крупный из которых собрал три тысяч человек. При этом акции протеста не были политизированы.