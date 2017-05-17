Законопроект о снижении платы за ЖКХ для квартир без счетчиков внесли в Госдуму

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который отменяет повышающие коэффициенты при расчете оплаты услуг ЖКХ для жителей квартир без счетчиков, сообщает в среду, 17 мая, РИА Новости.

По словам главы фракции Сергея Миронова, речь идет о тех, кого обязали ставить счетчики за свой счет. Малообеспеченные граждане не могут этого сделать, в результате им приходится переплачивать.

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Также эсеры внесли еще один законопроект, предлагающий новый принцип расчета нормативов. Ресурсоснабжающим организациям при определении примерного объема потребления ресурсов предлагают учитывать показания в аналогичном доме.

Очередное повышение стоимости коммунальных услуг в России запланировано на июль 2017 года. В среднем по стране коммуналка подорожает примерно на пять процентов. Соответствующее распоряжение в ноябре прошлого года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. С 1 июля 2016 года тарифы ЖКХ выросли по всей стране. Наибольший рост отмечался в Москве и Санкт-Петербурге — на 6,5 процента.