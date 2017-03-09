«Мегафон» предложил электронный счетчик для ЖКХ

Компания «Мегафон», совместно с Huawei и «Большой тройкой», а также при участии Минстроя России, протестировала работу счетчиков для ЖКХ, работающих по стандарту NB-LoT. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что счетчик обладает рядом преимуществ в сравнении с конкурентами, поскольку работает на стандарте NB-IoT, который «МегаФон» развивает вместе с Huawei и планирует уже в 2017 году ввести в коммерческую эксплуатацию. Его энергоэффективность позволяет подключенным устройствам работать до 10 лет без замены аккумулятора, диапазон сети обеспечивает бесперебойную передачу данных даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной связи, а низкая стоимость радиомодуля обеспечивает конкурентную стоимость внедрения.

Удобство также заключается в комплексности: созданное совместно с российским разработчиком информационных систем в сфере ЖКХ, компанией «Большая Тройка», устройство решает все вопросы, связанные с переходом на интеллектуальную систему измерений — от производства счетчиков до установки платформы для сбора и анализа показаний через одно окно.

По словам заместителя министра строительства Андрея Чибиса, сегодня возможно говорить о возникновении целого рынка технологий в ЖКХ. «Решения, которые здесь появляются, потом находят применение и в других отраслях. Безусловно, это явление - результат планомерной работы над повышением инвестиционной привлекательности отрасли», — отметил он.

Решение от «МегаФона», Huawei и «Большой Тройки» появится на рынке сразу после запуска стандарта NB-IoT и позволит комплексно решить задачу подключения приборов учета в сети для управляющих компаний и предприятий ЖКХ. По оценке IKS Consulting, общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России превышает 206 млн интеллектуальных счетчиков.

