«Мегафон» выбран поставщиком услуг связи на ЧМ по футболу 2018 года

«Мегафон» выбран официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в компании. Сумма контракта составила 4,2 миллиарда рублей.

В «Мегафоне» уточнили, что оператор в рамках договора обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения в Москве, Санкт-Петербург, Калининград, Волгограде, Казани и других городах.

Компания должна будет обеспечить покрытие сетью не менее 95 процентов площадей всех стадионов, а также стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах. В «Мегафоне» подчеркнули, что готовы обеспечить 100-процентное покрытие.

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков отметил, что компания обладает мощной инфраструктурой связи, развитой магистральной сетью, самым широким частотным спектром и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. Он напомнил, что «Мегафон» обеспечивал связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014-м, форум «Россия-АСЕАН» в 2016-м, а также является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 года.

«МегаФон» уже обеспечил полным комплексом услуг связи две жеребьевки Чемпионата мира по футболу-2018. И для нас большая честь принять участие в подготовке и проведении таких масштабных и важных для нашей страны событий», — сказал он. По окончании договора, по словам топ-менеджера, компания планирует «использовать созданную экосистему для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети».

