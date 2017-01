Акционеры «Мегафона» одобрили покупку акций Mail.ru Grouр

Акционеры «Мегафона» на внеочередном общем собрании одобрили покупку акций Mail.ru Group у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd, входящих в группу USM. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

11 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от «Мегафона», касающееся покупки этих активов. Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство пока не видит проблем в сделке. ФАС рассмотрит заявление в течение 30 дней.

В конце 2016 года совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group за 740 миллионов долларов.

Сообщалось, что по условиям планируемой сделки «Мегафон» приобретет 11,5 миллиона акций класса А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих ценных бумаг компании.

Материалы по теме Удаленный доступ 5 способов сэкономить на международном роуминге

Из указанной суммы 640 миллионов долларов должны быть выплачены в момент закрытия сделки, оставшиеся 100 миллионов долларов — через год после ее закрытия. Тогда оператор связи будет владеть 15,2 процента уставного капитала Mail.Ru Group.

При этом в «Мегафоне» подчеркивали, что не рассматривают вопрос покупки 100 процентов Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group занимает лидирующие позиции в русскоязычном сегменте сети (сайты ежемесячно посещают около 93 процентов российских пользователей интернета). Mail.Ru Group принадлежат почтовый сервис Mail.ru, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», портфолио крупнейших онлайн-игр, сервис MAPS.ME, мессенджеры Агент Mail.ru и ICQ.

«Мегафон» — мобильный оператор федерального значения в России, количество абонентов которого насчитывает 77,3 миллиона человек.