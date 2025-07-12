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21:19, 12 июля 2025Россия

Обвиненного в растрате директора МХАТа заметили на богослужении в Петропавловском соборе

Директора МХАТа Кехмана заметили на богослужении в Петропавловском соборе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Кехман

Владимир Кехман. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директора МХАТа и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана заметили на богослужении в Петропавловском соборе Петербурга, передает РИА Новости.

При этом источник в митрополии рассказал, что Кехман «не частый гость в петербургских храмах».

Ранее Кехмана обвинили в растрате, сообщал источник ТАСС. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде. По данным агентства, 9 июля с ним проводились следственные действия по уголовному делу, которое связано с реконструкцией старой сцены театра.

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