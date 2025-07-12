Обвиненного в растрате директора МХАТа заметили на богослужении в Петропавловском соборе

Директора МХАТа Кехмана заметили на богослужении в Петропавловском соборе

Директора МХАТа и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана заметили на богослужении в Петропавловском соборе Петербурга, передает РИА Новости.

При этом источник в митрополии рассказал, что Кехман «не частый гость в петербургских храмах».

Ранее Кехмана обвинили в растрате, сообщал источник ТАСС. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде. По данным агентства, 9 июля с ним проводились следственные действия по уголовному делу, которое связано с реконструкцией старой сцены театра.