Директору МХАТа предъявили обвинение в растрате

Директору МХАТа Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате

Директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана обвинили в растрате. Об этом пишет ТАСС.

По информации источника, следствие официально предъявило ему обвинение. Бизнесмена допросили и отпустили под подписку о невыезде.

«Обвинение ему уже предъявлено. Его не арестовали, отпустили под подписку о невыезде», — сообщил собеседник агентства.

9 июля сообщалось, что Кехман был доставлен в Следственный комитет (СК) на допрос. Представители правоохранительных органов пришли к директору МХАТа в связи с расследованием дела о растрате и присвоении имущества в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Кехман имеет долг в 17,8 миллиарда рублей по неоплаченным кредитам.