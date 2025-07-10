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18:53, 10 июля 2025Культура

Директору МХАТа предъявили обвинение в растрате

Директору МХАТа Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате
Ольга Коровина

Фото: Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой / ТАСС

Директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана обвинили в растрате. Об этом пишет ТАСС.

По информации источника, следствие официально предъявило ему обвинение. Бизнесмена допросили и отпустили под подписку о невыезде.

«Обвинение ему уже предъявлено. Его не арестовали, отпустили под подписку о невыезде», — сообщил собеседник агентства.

9 июля сообщалось, что Кехман был доставлен в Следственный комитет (СК) на допрос. Представители правоохранительных органов пришли к директору МХАТа в связи с расследованием дела о растрате и присвоении имущества в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Кехман имеет долг в 17,8 миллиарда рублей по неоплаченным кредитам.

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