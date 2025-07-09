Известный предприниматель и театральный деятель Владимир Кехман был доставлен в Следственный комитет (СК) на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка».
По информации источника, представители правоохранительных органов пришли к художественному руководителю Михайловского театра и директору МХАТ имени Горького в связи с расследованием дела о растрате и присвоении имущества в особо крупном размере.
Владимир Кехман проходит в качестве свидетеля по делу о растрате
Силовики пришли к Кехману после его возвращения из-за границы. В принадлежащих ему объектах недвижимости прошли обыски, после чего самого предпринимателя доставили в СК на допрос.
Следователей заинтересовали контракты по реконструкции старой сцены МХАТ, которая проходила последние несколько лет. Открыть учреждение для зрителей должны осенью 2025 года. Baza сообщает, что сейчас директор театра проходит в качестве свидетеля по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. При этом само дело открыто в отношении «неустановленных лиц».
Расследование связано с контрактом на миллиард рублей
На данный момент есть информация, что уголовное дело инициировано в отношении предпринимателя Марата Каргинова, владельца компании «РСК-Ренессанс», которая занимается ремонтом в МХАТ. Известно, что подряд компания получила в 2023 году, когда театром уже руководил Кехман.
составила стоимость контракта МХАТ им. Горького и компании «РСК-Ренессанс»
Также Каргинова с задержанным связывает другой проект — реставрация биржи, в которой вскоре будет располагаться офис дирекции Культурного форума, возглавляемого худруком Михайловского театра.
Владимир Кехман возглавляет МХАТ имени Горького с 2021 года
Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году, сменив на этом посту народную артистку СССР Татьяну Доронину. В Михайловском театре он занимал разные должности с 2007 года. До этого Кехман был известен по бизнес-проектам, в том числе в европейских странах, в частности, в Великобритании.
С начала 1990-х годов Кехман занимался поставками фруктов в Россию через свои компании «ОЛБИ-Джаз» и JFC (Joint Fruit Company), однако далее последовали первые проблемы с законом: бизнесмена подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.
В 2010-х уголовное преследование Кехмана одновременно шло в России и Великобритании
В 2012 году Лондонский суд признал компанию Кехмана банкротом, а его самого обвинили в мошенничестве с кредитами, оформленными в Банке Москвы путем обмана и фальсификации документов. Параллельно банкротство и уголовное преследование предпринимателя началось и в России. Речь шла о претензиях кредиторов к Кехману в размере более 18 миллиардов рублей.
В 2017 году дело в России было закрыто в связи с истечением срока давности вменяемых преступлений. При этом суд Лондона вынес обвинительный приговор и заблокировал счета Кехмана на территории страны.
должны были взыскать с Кехмана в Великобритании
Кехман нашел в МХАТ им. Горького незаконно оказавшиеся там мощи святых
Проблемы с законом и суды не помешали Кехману активно спонсировать реставрационные работы в церквях Санкт-Петербурга и немецкого Гамбурга. Вскоре он получил несколько наград от Русской православной церкви, а затем начал занимать руководящие должности в крупнейших театрах страны.
В 2021 году Кехман стал фигурантом новых скандальных новостей. Приняв пост директора МХАТ, он обнаружил, что при прежнем руководстве театру были незаконно переданы иконы и мощи святых Русской православной церкви. Выяснилось, что ни местный митрополит, ни глава церкви патриарх Кирилл не знали об этом.
Театр не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, люди сюда приходят совершенно для других целей