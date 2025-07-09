Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

Директора МХАТ Владимира Кехмана задержали по подозрению в растрате имущества

Известный предприниматель и театральный деятель Владимир Кехман был доставлен в Следственный комитет (СК) на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка».

По информации источника, представители правоохранительных органов пришли к художественному руководителю Михайловского театра и директору МХАТ имени Горького в связи с расследованием дела о растрате и присвоении имущества в особо крупном размере.

Владимир Кехман проходит в качестве свидетеля по делу о растрате

Силовики пришли к Кехману после его возвращения из-за границы. В принадлежащих ему объектах недвижимости прошли обыски, после чего самого предпринимателя доставили в СК на допрос.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователей заинтересовали контракты по реконструкции старой сцены МХАТ, которая проходила последние несколько лет. Открыть учреждение для зрителей должны осенью 2025 года. Baza сообщает, что сейчас директор театра проходит в качестве свидетеля по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. При этом само дело открыто в отношении «неустановленных лиц».

Расследование связано с контрактом на миллиард рублей

На данный момент есть информация, что уголовное дело инициировано в отношении предпринимателя Марата Каргинова, владельца компании «РСК-Ренессанс», которая занимается ремонтом в МХАТ. Известно, что подряд компания получила в 2023 году, когда театром уже руководил Кехман.

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Также Каргинова с задержанным связывает другой проект — реставрация биржи, в которой вскоре будет располагаться офис дирекции Культурного форума, возглавляемого худруком Михайловского театра.

Владимир Кехман возглавляет МХАТ имени Горького с 2021 года

Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году, сменив на этом посту народную артистку СССР Татьяну Доронину. В Михайловском театре он занимал разные должности с 2007 года. До этого Кехман был известен по бизнес-проектам, в том числе в европейских странах, в частности, в Великобритании.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С начала 1990-х годов Кехман занимался поставками фруктов в Россию через свои компании «ОЛБИ-Джаз» и JFC (Joint Fruit Company), однако далее последовали первые проблемы с законом: бизнесмена подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах.

В 2010-х уголовное преследование Кехмана одновременно шло в России и Великобритании

В 2012 году Лондонский суд признал компанию Кехмана банкротом, а его самого обвинили в мошенничестве с кредитами, оформленными в Банке Москвы путем обмана и фальсификации документов. Параллельно банкротство и уголовное преследование предпринимателя началось и в России. Речь шла о претензиях кредиторов к Кехману в размере более 18 миллиардов рублей.

В 2017 году дело в России было закрыто в связи с истечением срока давности вменяемых преступлений. При этом суд Лондона вынес обвинительный приговор и заблокировал счета Кехмана на территории страны.

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Проблемы с законом и суды не помешали Кехману активно спонсировать реставрационные работы в церквях Санкт-Петербурга и немецкого Гамбурга. Вскоре он получил несколько наград от Русской православной церкви, а затем начал занимать руководящие должности в крупнейших театрах страны.

В 2021 году Кехман стал фигурантом новых скандальных новостей. Приняв пост директора МХАТ, он обнаружил, что при прежнем руководстве театру были незаконно переданы иконы и мощи святых Русской православной церкви. Выяснилось, что ни местный митрополит, ни глава церкви патриарх Кирилл не знали об этом.