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03:18, 10 июля 2025Культура

Стало известно о задолженности директора МХАТа по кредитам

Директор МХАТа Кехман имеет задолженность по кредитам почти на 18 млрд рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Кехман

Владимир Кехман . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор МХАТ имени Максима Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет долг в 17,8 миллиарда рублей по неоплаченным кредитам, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно банку исполнительных производств, известный предприниматель и театральный деятель, с которым в среду, 9 июля, проводились следственные действия, связанные с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра, имеет несколько задолженностей по кредитам.

Как уточнил источник, на него открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженности по исполнительному делу.

Ранее Кехман был доставлен в Следственный комитет (СК) на допрос.

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