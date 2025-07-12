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21:18, 12 июля 2025Россия

В России оценили заявление Макрона о создании нового государства

Рожин назвал создание Новой Каледонии попыткой затормозить рост сепаратизма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российский военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового государства в составе Франции.

Военкор назвал инициативу Макрона попыткой затормозить рост сепаратизма в Тихокоеанской колонии.

«Несмотря на то что бунт местного населения был подавлен силой, антифранцузские настроения никуда не делись, также как популярность национально-освободительной борьбы за суверенитет Новой Каледонии», — отметил Рожин, добавив, что Макрон решил пойти «по пути половинчатых уступок».

Ранее сообщалось, что соглашение о создании нового государства Новая Каледония было заключено в пригороде Парижа. Оно предоставит заморской территории Франции широкую автономию.

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