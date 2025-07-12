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14:05, 12 июля 2025Мир

На карте мира появится новое государство

Politico: Заключено соглашение о создании нового государства Новая Каледония
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludivic Marin / Pool / Reuters

Соглашение о создании нового государства Новая Каледония было заключено в пригороде Парижа. Об этом пишет издание Politico.

«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предоставит заморской территории Франции широкую автономию. Кроме того, оно предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Теперь документ должен пройти через голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.

В мае прошлого года в заморском владении Франции начались беспорядки. Их причиной послужило внесение поправок в конституцию Новой Каледонии, которые предоставили бы прибывшим на архипелаг мигрантам избирательные права.

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