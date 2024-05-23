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06:20, 23 мая 2024Мир

Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне масштабных протестов

Макрон прибыл в охваченную протестами Новую Каледонию

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию в свете масштабных протестов и сообщил о своем намерении поддержать местное население. Об этом пишет агентство France Presse.

«Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие», — подчеркнул он. Основной задачей главы Франции станет поиск путей для диалога после того, как местные партии отказались от предложения провести с Макроном совместную видеоконференцию.

Отмечается, что партии также проигнорировали предложение премьер-министра страны Габриэля Атталя посетить французскую столицу для переговоров.

Ранее прокуратура Франции начала расследование против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане. Прокурор Ив Дюпа заявил, что меры приняты в отношении тех, кто «дергал за ниточки» и «использовал других людей» для «раскручивания спирали насилия» на острове.

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      Маргарита Пименова
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