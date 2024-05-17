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20:08, 17 мая 2024Мир

Во Франции началось расследование беспорядков в Новой Каледонии

Во Франции начали расследование против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии

Фото: Reuters

Прокуратура Франции начала расследование против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане. Об этом заявил прокурор Ив Дюпа в эфире канала Outre-mer La Premiere.

«Было принято решение начать расследование в отношении фактов, которые могут касаться зачинщиков — участников "Ячейки координации действий на местах", а также, возможно, ряда других лиц», — отметил прокурор.

Дюпа добавил, что расследование начато по фактам «преступного сговора, кражи, нанесения ущерба в составе организованной банды, создания группы с целью совершения насилия или нанесения ущерба».

По словам прокурора, меры приняты в отношении тех, кто «дергал за ниточки» и «использовал других людей» для «раскручивания спирали насилия» на заморской территории Франции.

Ранее Франция обвинила в беспорядках Азербайджан. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, Москва и Баку якобы продвигали среди жителей Новой Каледонии мнение о том, что «Франция является колониалистическим государством».

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