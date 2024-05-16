Франция обвинила Азербайджан в беспорядках в Тихом океане

Глава МВД Франции Дарманен обвинил Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии

Начало беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане, якобы было спровоцировано извне Россией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает газета Politico.

«Это не фантазия. Я сожалею, что некоторые сепаратисты пошли на сделку с Азербайджаном. Однако, даже если будут попытки вмешательства (…), Франция суверенна на своей территории и вправе [принять ответные меры]», — рассказал глава силового ведомства.

Газета также цитирует представителя французской разведки. По его словам, Москва и Баку якобы продвигали среди жителей тихоокеанского архипелага мнение о том, что «Франция является колониалистическим государством».

В свою очередь, официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил, что «министру внутренних дел Франции следует сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам».

Отношения Парижа и Баку обострились в последние несколько лет из-за вопроса территориальной принадлежности Карабаха. С момента нового кризиса в 2020 году Франция активизировала поддержку Армении, что вызывает негативную реакцию Азербайджана. 17 апреля французская сторона отослала своего посла из Баку.