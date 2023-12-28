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18:00, 28 декабря 2023Бывший СССР

Азербайджан уличил Францию в нежелании выстраивать партнерские отношения

МИД Азербайджана: Франция виновата в низком уровне отношений Баку и Парижа

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Отношения между Баку и Парижем находятся на очень низком уровне, и в этом виновата Франция, поскольку республика не желает выстраивать с Азербайджаном партнерских отношений. В этом на итоговой пресс-конференции уличил европейскую страну глава Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхун Байрамов, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Текущие отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Виновником этого не является Азербайджан», — заявил Байрамов. Он считает, что в Баку за последние 30 лет сделали многое для развития отношений с Парижем.

Франция всегда занимала проармянскую позицию, но до 2020 года умело ее скрывала. Сегодня Париж перешел к открыто антиазербайджанской и азербайджанофобской политике, уверен глава министерства.

В МИД республики заявили, что Франции пора принять новые реалии Южного Кавказа и пересмотреть свое отношение к Азербайджану.

В декабре двоих сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявили персонами нон грата. От них потребовали покинуть страну в течение 48 часов. Байрамов заявил, что Париж отказался участвовать в расследовании работы агентурной сети французских дипломатов.

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      Глеб Палехов
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