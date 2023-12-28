В Баку рассказали о нежелании Парижа расследовать работу своей агентурной сети

Байрамов: Баку приглашал Париж расследовать работу французской агентурной сети

Баку приглашал Париж помочь расследовать деятельность французской агентурной сети в Азербайджане, но так и не получил ответа на предложение. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

«Французской стороне была направлена нота с изложением фактов, улик и доказательств, имеющихся в нашем распоряжении. Мы пригласили французскую сторону к сотрудничеству и участию в расследовании деятельности этой агентурной сети, но ответа на эту ноту так и не получили», — рассказал он.

По словам Байрамова, обращение передали Парижу за два дня до того, как двух сотрудников французского посольства в Баку объявили персонами нон грата. Глава МИД отметил, что если бы французские власти были уверены в невиновности своих дипломатов, то приняли бы участие в расследование.

В декабре двоих сотрудников посольства Франции в Азербайджане объявили персонами нон грата. От них потребовали покинуть страну в течение 48 часов.