Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции

МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон грата

Баку объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции и предписал им покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Посол Франции Анн Буайон была вызвана в МИД республики, где ей выразили решительный протест против действий двух сотрудников посольства.

Министерство назвало из деятельность «несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

От двух сотрудников посольства потребовали покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

В ноябре азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания новой войны на Южном Кавказе. По его словам, Париж поддерживает сепаратистские тенденции, предоставляя вооружение Армении и «поощряя реваншистские силы» в ней.