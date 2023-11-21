Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе

Президент Алиев: Франция готовит почву для новой войны на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания новой войны на Южном Кавказе. Об этом он высказался в приветствии участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие», которое зачитал его помощник Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

По мнению Алиева, Франция дестабилизирует «не только свои прошлые и нынешние колонии», но и ситуацию в южнокавказском регионе, поддерживая там сепаратистские тенденции, предоставляя вооружение Армении и «поощряя реваншистские силы» в ней.

Глава государства также заявил, что Париж использует свое положение в Совете Безопасности ООН для геополитических интриг, а западные организации — для давления на другие страны.

Ранее президент Азербайджана обвинял Францию в совершении большинства колониальных преступлений и проведении политики колониализма в настоящее время.