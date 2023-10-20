Алиев обвинил Францию в продолжении политики колониализма

Алиев: Франция продолжает проводить политику колониализма

Франция совершила большинство колониальных преступлений, последствия которых заметны до сих пор, и продолжает проводить политику колониализма. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает агентство Report.

По его словам, масштабы колонизации Францией не поддаются описанию. «Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити и другие страны и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации», — сказал он.

Алиев обвинил Париж в неуважении прав и желаний свободы народов, проживающих в заморских общинах и за пределами Европы. Он добавил, что Франция до сих пор не может отказаться от такой политики.

Ранее президент Азербайджана заявил, что новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении.