Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:19, 8 октября 2023Бывший СССР

Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

Алиев: виновником новых проблем на Кавказе станет Франция из-за военной помощи
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военная помощь Еревану со стороны Парижа не способствует миру, а, напротив, может спровоцировать новое противостояние. «Если в регионе [Южный Кавказ] возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — подчеркнул Алиев.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

    Названо очередное отличие между дешевыми и дорогими iPhone

    Звезда «Папиных дочек» рассказал о жизни в самом дорогом районе Москвы

    Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС

    Премьер Израиля пообещал возмездие

    Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

    Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы в Израиль

    Байден поручил своей команде активизировать контакты на Ближнем Востоке

    Интернет заполонили мемы с Шариковым из «Собачьего сердца». Чем пес, ставший человеком, оказался так близок россиянам?

    В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости