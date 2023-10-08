Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

Алиев: виновником новых проблем на Кавказе станет Франция из-за военной помощи

Новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военная помощь Еревану со стороны Парижа не способствует миру, а, напротив, может спровоцировать новое противостояние. «Если в регионе [Южный Кавказ] возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — подчеркнул Алиев.