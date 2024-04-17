Франция отозвала посла в Азербайджане

МИД Франции: посол в Азербайджане отозван для консультаций

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что отзывает своего посла из Азербайджана для проведения консультаций. Об этом говорится в коммюнике, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как утверждается в сообщении, причиной данного решения стали «продолжающиеся в последние месяцы действия Азербайджана, наносящие ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало французского посла в Москве Пьера Леви из-за слов главы МИД Франции Стефана Сежурне о нежелании Парижа вести переговоры с РФ. Российское внешнеполитическое ведомство расценило высказывания Сежурне «как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами».