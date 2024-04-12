МИД России вызвал посла Франции
МИД России вызвал французского посла в Москве Пьера Леви из-за слов министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о нежелании Парижа вести переговоры с Москвой. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — указали в министерстве.
В МИД расценили высказывания Сежурне «как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами».
Ранее Сежурне заявил, что Франция больше не заинтересована в диалоге с официальными лицами России. «Дискуссия с российскими чиновниками сейчас не в наших интересах», — сказал он.