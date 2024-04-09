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15:12, 9 апреля 2024Мир

Глава МИД Франции отказался от дальнейшего диалога с Россией

Сежурне: Франция больше не заинтересована в диалоге с официальными лицами России
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.com

Франция больше не заинтересована в диалоге с официальными лицами России. От контактов с российской стороной отказалася глава МИД Франции Стефан Сежурне, сообщает Le Point.

«Дискуссия с российскими чиновниками сейчас не в наших интересах, поскольку выходящие пресс-релизы, сделанные сообщения являются ложными», — сказал дипломат. По его словам, прежде чем вести переговоры необходимо восстановить доверие.

Ранее Сежурне и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявили, что разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией негативно скажется на безопасности стран Запада.

4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили теракт в «Крокус Сити Холле» и его вероятных организаторов, а также возможность урегулирования ситуации на Украине.

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      Семен Александров
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