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07:00, 8 апреля 2024Мир

Британия и Франция призвали не допустить поражения ВСУ

МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины

Фото: Stringer / Reuters

Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с РФ негативно скажется на безопасности стран Запада. Свой призыв не допустить поражения Киева министры иностранных дел разместили в газете The Daily Telegraph.

«Вместе Франция и Великобритания подтвердят свою незыблемую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества. Мы также гарантируем продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом. Мы оба предельно ясны: Украина должна победить. Если Украина проигрывает, мы все проигрываем», — говорится в публикации.

Ранее французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что Украину ждет поражение в конфликте с Россией, если Соединенные Штаты Америки остановят финансовую помощь, а государства Европы не обеспечат наращивание мощностей военно-промышленного комплекса.

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