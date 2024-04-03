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10:57, 3 апреля 2024Мир

Во Франции назвали условия поражения Украины

Экс-дипломат Аро: Украину ждет поражение без помощи США и наращивания ВПК Европы

Фото: Stringer / Reuters

Украину ждет поражение в военном конфликте, если США прекратят финансовую помощь, а страны Европы не обеспечат наращивание мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК). Условия поражения Киева назвал французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире канала LCI.

«Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение», — заявил Аро.

Бывший дипломат добавил, что страны Запада ошибочно понадеялись на способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) переломить ход конфликта и занять выигрышную позицию.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил о неспособности военной помощи стран Запада повлиять на военные действия и предотвратить крах ВСУ.

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