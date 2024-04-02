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12:35, 2 апреля 2024Мир

В Германии заявили о неспособности западной техники помочь ВСУ

Генерал Куят: западная техника не поможет ВСУ переломить военные действия

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Западная техника не способна помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить военные действия, их ждет неминуемый крах. Об этом рассказал генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

«Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. Как бы горько это ни звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», — заявил военный.

Куят также подчеркнул, что ни одно поставленное Западом «"чудо-оружие", будь то танки, артиллерия, HIMARS, разные РСЗО», не позволило ВСУ переломить ход боевых действий. По его мнению, гипотетическая отправка ракет Taurus также не помогла бы Киеву.

Ранее депутат бундестага от объединения «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что поставки вооружений ВСУ лишь продлевают конфликт на Украине. Он призвал к дипломатическому решению кризиса, указав на позицию США и миротворческую инициативу Папы Римского Франциска.

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      Максим Габриелян
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