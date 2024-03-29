В Германии заявили о продлении конфликта на Украине из-за поставок оружия ВСУ

Депутат ФРГ Котре: поставка оружия на Украину только продлевает конфликт

Вне зависимости от того, сколько оружия получат Вооруженные силы Украины (ВСУ), это только продлевает конфликт на Украине. Об этом заявил депутат бундестага от объединения «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, сообщает ТАСС.

«Правительство Германии твердо верит, что поставка оружия может принести Украине победу. Оно не осознает знамений времени», — объяснил немецкий депутат.

По словам Котре, США постепенно отворачиваются от Украины. Отмечается, что папа римский также выступает за дипломатический подход в урегулировании конфликта.

Политик подчеркнул, что вместо поставок вооружений Германия должна проявить мировую дипломатию. «Только так можно прекратить страдания», — заключил он.

Ранее европейских политиков обвинили в пророссийской позиции. Уточнялось, что представители власти, в том числе из Германии, предположительно, могли получать от России деньги в обмен на поддержку ее позиции.