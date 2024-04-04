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18:18, 4 апреля 2024Мир

«Комментарии были угрожающие». Как Макрон отреагировал на переговоры министров обороны России и Франции?

Макрон: слова Шойгу в разговоре министров обороны были угрожающими

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о прошедших телефонных переговорах министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню. Французский лидер назвал угрозой комментарии с российской стороны.

Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчет [по итогам переговоров], как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Такие выводы, по его словам, он сделал по данным «основанного на фактах» отчета, подготовленного Лекорню по итогам переговоров.

Переговоры Шойгу и Лекорню прошли на повышенных тонах

Как сообщили журналисты немецкого издания Der Spiegel, переговоры министров обороны двух стран «прошли в довольно грубом тоне». Авторы материала обратили внимание, что во время разговора Шойгу предостерег Лекорню от отправки французских солдат на Украину, а также указал на украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

Фото: Минобороны РФ / Reuters

Der Spiegel отмечает, что после беседы глав Минобороны Франция опровергла готовность к переговорам по украинскому конфликту, а также подчеркнула, что беседы коллег происходят довольно редко. Так, по данным журналистов, последние переговоры Шойгу с коллегой из Франции состоялись полтора года назад. «Теперь по телефону разговаривали Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню — и тон, видимо, был довольно грубым», — подчеркнули авторы статьи.

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В ходе переговоров Шойгу и Лекорню обсудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и его вероятных организаторов. Кроме того, беседа зашла и о возможности урегулирования конфликта на Украине. Французская сторона пыталась настойчиво убедить российского министра в непричастности Украины и Запада к произошедшему в «Крокусе». Вину в случившемся Лекорню полностью переложил на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Макрон заявил, что владеет полезной информацией об организации теракта в «Крокусе»

Комментируя переговоры Шойгу и Лекорню, Макрон также сообщил, что у Франции есть полезная информация об организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, отвечая на слова Макрона, подчеркнула, что страны должны делиться друг с другом информацией о готовящихся терактах. «[Сокрытие данных] — это считается неправильным. Страны должны делиться этой информацией», — сказала она.

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Журова пояснила, что общение террористов может проходить через прослушку спецслужб в разных странах. «В этом отношении каждая страна подписывает соглашение и обязуется друг друга информировать», — добавила депутат.

Лекорню накануне в разговоре с Шойгу отмечал, что Париж готов наращивать связь с Москвой с целью борьбы с терроризмом. «Он [Лекорню] напомнил о готовности Франции, как мы всегда делали перед лицом терроризма, к наращиванию взаимодействия с целью более эффективной борьбы с этой угрозой», — сообщали во французском Минобороны.

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      Анастасия Алимпиева
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