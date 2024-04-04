В России отреагировали на слова Макрона об информации о теракте в «Крокусе»

Депутат Журова: страны должны делиться информацией о готовящихся терактах

Страны должны делиться друг с другом информацией о готовящихся терактах, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа есть полезные сведения об организации теракта в «Крокус Сити Холле».

«Между странами есть соглашения, особенно по антитеррористическим моментам. Этим надо делиться. Другой вопрос, как это происходит», — заявила Журова.

Депутат объяснила, что общение террористов может проходить через прослушку спецслужб в разных странах.

«Службы контролируют свою безопасность, но через них может проходить информация о готовящихся терактах в другой стране или какие-то подозрения. В этом отношении каждая страна подписывает соглашение и обязуется друг друга информировать», — добавила она.

[Сокрытие данных] — это считается неправильным. Страны должны делиться этой информацией Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у страны есть полезная информация об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что во многом по этой причине и предложил провести переговоры с российской стороной.

В свою очередь министр обороны Франции Себастьяна Лекорню сообщил, что Париж готов наращивать связь с Москвой с целью борьбы с терроризмом. Об этом он рассказал в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.