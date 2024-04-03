США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

WP: США за две недели предупредили Россию, что теракт произойдет в «Крокусе»

Власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать «Крокус Сити Холл», сообщили американские СМИ, ссылаясь на анонимных чиновников. Газета The Washington Post (WP) отметила, что Вашингтон сделал необычный шаг, поделившись весьма конкретной информацией с Москвой.

Высокая степень конкретики, выраженная в предупреждении, подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) готовило нападение, угрожающее большому числу мирных жителей. Это прямо противоречит заявлениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение The Washington Post

В издании отметили, что США довольно часто делятся информацией об угрозах с другими странами в соответствии с политикой, известной как «обязанность предупреждать». Но вот предоставление данных о конкретных целях — необычное явление. Такой шаг может привести к раскрытию того, как именно американская сторона завладела этой информацией, тем самым подставив под удар тайную деятельность наблюдателей либо человеческие источники.

Кроме того, 2 апреля The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, рассказала, что США якобы предупредили Россию и Иран о конкретных целях террористов перед терактом в «Крокус Сити Холле». Отдельные чиновники заявили, что РФ обратила внимание на сообщение резидентуры Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Москве и предприняла шаги по расследованию угрозы.

Также 8 марта посольство США и Министерство иностранных дел Великобритании предупредили находящихся в России иностранных граждан об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. Они призвали избегать посещения массовых мероприятий, включая концерты.

В России заявили о недостаточной информированности о теракте со стороны США

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ФСБ действительно получала от Соединенных Штатов информацию, что возможен теракт, однако она была слишком общей, без важных подробностей. Он добавил, что предоставленные США данные не помогли выявить всех участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Несмотря на то что контртеррористический канал между Москвой и Вашингтоном действует, он значительно ограничен, отметил глава СВР.

Глава ФСБ Александр Бортников тоже подтвердил, что США передали России информацию общего характера о возможном теракте, и она была учтена. Однако меры были приняты в отношении другого места массового скопления людей, так как разведданные не указывали на «Крокус Сити Холл» в качестве цели.

Почему американская сторона не пожелала дать более конкретную информацию о готовящемся нападении, попытались выяснить в издании The New York Times (NYT). По данным журналистов, все дело во враждебных отношениях Москвы и Вашингтона, которые не позволили американским чиновникам передать соответствующую информацию из опасений, что власти РФ узнают об их источниках и методах получения разведданных.

Однако представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с осторожностью относиться к данным NYT, полученным от анонимных источников.

Президент России Владимир Путин впоследствии отметил, что переданная представителями спецслужб западных стран информация больше напоминали шантаж и попытки запугать население России.

Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле»

По словам российского лидера, заказчики теракта в подмосковном Красногорске добивались раскола многонациональной России изнутри.

Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее Владимир Путин президент России

Владимир Путин пообещал, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта, поскольку в террористической среде любая информация легко продается и покупается.

Тем временем в Киеве признались в создании напряженности в российском обществе после теракта. О том, что украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в РФ, рассказал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Он рассказал, что в задачи его сотрудников входило как внедрение в чаты мигрантов, так и распространение антимигрантских настроений в российских соцсетях. В частности, они внедрялись в Telegram-чаты таджикских мигрантов с целью вызвать солидарность с подозреваемыми в теракте после публикации видео их задержания.

Конечно, нам очень выгодно поддерживать там [в России] любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации Андрей Коваленко глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины